POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Multifunktionslenkräder gestohlen

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Diebstahl zweier Multifunktionslenkräder wurde dem Polizeirevier Ladenburg am Mittwochvormittag gemeldet.

Unbekannte hatten höchstwahrscheinlich in der Nacht zum Mittwoch an einem Im Oberen Rech geparkten BMW der 3er Baureihe eine Scheibe eingeschlagen, sich so Zutritt zum Wageninneren verschafft und schließlich das Lenkrad fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Das gleiche "Schicksal" widerfuhr einem im Stahlbühlring geparkten Pkw mit Darmstädter Kennzeichen. Hier ließen die Täter nicht nur das Lenkrad, sondern auch noch mehrere Modeschmuckketten mitgehen.

Personen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr und Mittwochvormittag, 09:50 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Zeuge der Pkw-Aufbrüche wurden, werden gebeten, die Polizei unter 06203/9305-0 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell