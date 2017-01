POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnhaus eingebrochen - Werkzeuge und Maschinen entwendet - Zeugen gesucht!

Ilvesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr in ein Wohnhaus in der Feudenheimer Straße ein. Die Unbekannten gelangten vermutlich über eine Leiter auf den Balkon des Hauses und stiegen von hier aus in das Anwesen ein. Im Inneren brachen sie dann die Tür eines Kellerraumes auf und stahlen aus diesem mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 6.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell