POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte brechen in zwei Kellerräume ein und stehlen Mountainbike - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) - In der Dossenheimer Landstraße brachen bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 12 Uhr und Mittwoch, 7:45 Uhr in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus und drangen dort in zwei Kellerabteile ein. Einer der beiden Räume wurde durch die Einbrecher durchwühlt. Ob aus diesem etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Aus dem anderen Kellerabteil stahlen sie ein mattschwarzes Mountainbike im Wert von ca. 1.500 Euro. An den Kellertüren entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

