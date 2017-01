POL-MA: Mannheim: 38-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinwirkung - Fahrzeug ohne Versicherungsschutz - bei der Polizei kein Unbekannter

Mannheim (ots) - Aus dem Verkehr zogen Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in der Sonderburger Straße einen Mercedes, dessen Fahrer bei der Polizei bereits bekannt ist. Bereits in der Vergangenheit musste sich der Mannheimer wegen Totalfälschung von Dokumenten verantworten, aktuell nahm er mit dem Wagen - ohne jeglichen Versicherungsschutz - am Straßenverkehr teil. Die Kennzeichen wurden erst vor Kurzem entstempelt, durch Aufkleben von Plaketten täuschte er eine ordnungsgemäße Zulassung allerdings vor. Im Verlauf der Kontrolle räumte der 38-Jährige ein, nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis zu ein; zum Zeitpunkt der Kontrolle stand er zudem unter Drogeneinwirkung. Auf der Dienststelle des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen erfolgten die weiteren Maßnahmen; eine erkennungsdienstliche Behandlung existierte bereits.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell