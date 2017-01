POL-MA: Mannheim: Scheibe an Audi A 3 eingeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Eine unter dem Beifahrersitz deponierte Computertasche mit iPad, Zubehör und diversen weiteren Utensilien entwendete am Mittwoch ein bislang unbekannter Täter, nachdem er die Scheibe des schwarzen Audi A 3, der in der Bismarckstraße abgestellt war, eingeschlagen hatte. Die Geschädigte parkte ihren Wagen in einer Parkbucht vor dem Mannheimer Amtsgericht in der Zeit zwischen 17.20 und 22.15 Uhr. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell