POL-MA: Mannheim: Ampelmast beschädigt - Verursacher entfernt sich unerlaubt - Polizei ermittelt

Mannheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer bei seiner Fahrt auf der Dürerstraße/Paul-Martin-Ufer den Kunststoffmast der dortigen Ampelanlage, richtete auch Sachschaden von über 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. An der Unfallörtlichkeit wurden Teile des verursachenden Wagens aufgefunden und sichergestellt. Anhand der ersten Überprüfungen dürfte ein schwarzer Chrysler in Frage kommen, der im vorderen Bereich massive Schäden aufweisen müsste. Unfallzeit war zwischen Mitternacht und ca. 5.45 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ermitteln und bitten um entsprechende Hinweise unter Tel.: 0621/3310-0.

