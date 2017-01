POL-MA: Sinsheim: Unfallbeteiligter fährt einfach weiter - Wer kann Hinweise hierzu geben ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - An einem in der Louis-Goos-Straße kurz vor der Einmündung des Sägmühlwegs haltenden Lkw wollten am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr zwei Fahrzeuge vorbeifahren. Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch an, dem dahinter befindlichen nicht bekannten Autofahrer gelang es auch noch, hinter dem Lkw zu bleiben. Allerdings reichte es der nachfolgenden Skoda Oktavia-Fahrerin nicht mehr, so dass diese auf den vor ihr befindlichen Wagen auffuhr. Durch Lichthupzeichen machte die 58-Jährige zwar noch auf das Unfall aufmerksam, doch der unbekannte Beteiligte setzte seine Fahrt in Richtung A 6/Fahrtrichtung Heilbronn fort. Am nächsten Tag meldete sich die Skoda-Fahrerin bei der Polizei, konnte allerdings keine Angaben zu dem Autofahrer machen. Dieser wie auch sonstige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

