POL-MA: Heidelberg: 78-Jährige hatte noch Glück im Unglück

Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr rannte eine 78-Jährige über die Kreuzung der Karlsruher-/Rathausstraße, obwohl sich unweit eine Fußgängerfurt befand und zum Zeitpunkt reger Fahrzeugverkehr herrschte. Ein auf der Karlsruher Straße ordnungsgemäß fahrender Opel Astra-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, so dass die Frau gegen das Auto prallte. Sie zog sich dabei aber zum Glück nur leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Am Opel entstand Sachschaden von 1.500 Euro.

