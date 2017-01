POL-MA: Mannheim-Suebenheim: Bei Rot gefahren und Unfall verursacht

Mannheim-Suebenheim (ots) - Einen Unfall verursachte am Mittwochvormittag ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der L 597 bei Suebenheim. Der Mann war kurz vor 11 Uhr mit seinem VW auf der L597 in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs. Am Abzweig zur Schwabenstraße missachtete der das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Dacia eines 52-Jährigen zusammen, der bei Grünlicht gerade auf die L597 in Richtung Friedrichsfeld einbog. Der VW prallte dabei nach rechts ab und touchierte die Leitplanke. Die Beifahrerin im Dacia erlitt leichte Verletzungen; sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell