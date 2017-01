POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Exhibitionist entblößt sich

Heidelberg-Weststadt (ots) - Am Dienstagabend kam es zu zwei Fällen von Exhibitionismus in der Heidelberger Weststadt. Gegen 19:45 Uhr befand sich eine 31-Jährige auf dem Gehweg in der Kaiserstraße, als sie von einem bislang Unbekannten angesprochen wurde. Als sie zu diesem schaute, bemerkte sie, dass dieser die Hosen heruntergelassen hatte und sein Glied entblößt war. Die junge Frau zog sich sofort in ein angrenzendes Anwesen zurück und informierte am folgenden Tag die Polizei. Wenig später, gegen 20:10 Uhr, sprang in der Kleinschmidtstraße ein Mann vor einer 30-Jährigen zwischen zwei geparkten Autos hervor. Auch dieser hatte die Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Geschädigte informierte einige Minuten nach der Tat telefonisch die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte es sich um denselben Täter handeln. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 / 174 - 5555 telefonisch zu melden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa Mitte bis Ende 50, etwa 1, 75 m groß, leichte Falten, graumelierte Haare, Brillenträger, die Brille hat rundliche Gläser und ein feines Gestell, bekleidet mit einer dunklen Hose, schwarzen Jacke und einer dunklen Wollmütze.

