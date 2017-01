POL-MA: Heidelberg: Tasche aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 18.35 Uhr und 21.40 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Moltkestraße die Scheibe eines geparkten Volvo ein und entwendete vom Beifahrersitz eine Handtasche und zwei Einkaufstüten.

Die entwendeten Gegenstände wurden kurz darauf im Bereich des Friedhofs von der Eigentümerin vollständig aufgefunden. Warum diese vom Täter zurück gelassen wurden, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 06221/45690 in Verbindung zu setzen.

