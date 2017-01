POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: BMW geriet ins Schleudern und prallt gegen Leitplanke - ca. 7.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen (ots) - Eine 27-Jährige verursachte am Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro entstand. Die Frau war mit ihrem BMW von Brühl kommend in Richtung Mannheim-Rheinau unterwegs. Als sie an der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen auf die A6 auffuhr, kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen eine dortige Leitplanke, welche hierdurch beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell