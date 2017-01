POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Durch Aufhebeln der Balkontür, versuchte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, zwischen 7 Uhr und 16:45 Uhr sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße zu verschaffen. Da sich die Tür jedoch nicht öffnen ließ, flüchtete er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann bislang nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

