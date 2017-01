POL-MA: Mannheim-Rheinau: Betonmischer im Wert von 100.000,- Euro entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagvormittag, 9 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einen Gelände in der Essener Straße einen Betonmischer im Wert von rund 100.000,- Euro. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen MA-QM 967 angebracht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell