POL-MA: Heidelberg: Kollision zweier Autos auf dem Parkplatz der Pädagogischen Hochschule - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Zur Klärung eines Unfallablaufs, der sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz der PH Im Neuenheimer Feld ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich mehrere Passanten auf dem dortigen Gelände auf, die den Zusammenstoß zwischen einer Ford Tourneo- und einer Mercedes-Fahrerin evtl. beobachtet haben könnten. Beim Zurücksetzen touchierte die Ford-Fahrerin den Mercedes, richtete sowohl an ihrem als auch an dem Mercedes Sachschaden an, fuhr danach allerdings weg. Durch Hupzeichen und Hinterherlaufen machte die 53-Jährige zwar mehrfach auf die Situation aufmerksam, beeindruckte aber die Ford-Fahrerin nicht. Diese gab auch gegenüber den Polizeibeamten an, keinen Zusammenstoß der Autos bemerkt zu haben. Laut Angaben der 53-jährigen Beteiligten beobachteten das Geschehen mehrere Personen. Diese werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell