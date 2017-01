POL-MA: Mannheim: VW Golf ausgebrannt - Schaden mehrere tausend Euro

Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr geriet der VW Golf einer Mannheimerin in einer Parkgarage in der Rennershofstraße in Brand. Der Schaden am Fahrzeug wie auch an der Parkgarage dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte die Geschädigte ihr Auto erst kurz zuvor wegen Reparaturarbeiten von einer Werkstatt abgeholt. Was letztlich den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Den total ausgebrannten VW transportierte eine Abschleppfirma ab.

