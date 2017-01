POL-MA: Dossenheim: Unfall in der Gerhart-Hauptmann-Straße - Verursacher entfernt sich

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich war es der Fahrer eines Mercedes, der am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr einen in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten BMW touchiert und Sachschaden von rund 2.500 Euro angerichtet hatte. Nach Angaben eines Zeugen stieg der Fahrer kurz aus und schaute sich auch den Schaden an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Verantwortlichen dauern aktuell noch an. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell