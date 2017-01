POL-MA: Ilvesheim: Unfall aufgrund Übermüdung: beide Autos total beschädigt, 19-Jähriger verletzt

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Dienstagabend kurz vor 23 Uhr kam ein 19-jähriger Renault-Fahrer infolge Übermüdung im Einmündungsbereich Im Mahrgrund/Goethestraße von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen abgestellten Audi sowie gegen die Grundstückemauer eines Anwesens. Bei Eintreffen der Polizeistreife waren bereits mehrere Passanten vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Der 19-Jährige wurde danach stationär in einem Mannheimer Krankenhaus aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim sowie eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn waren ebenfalls im Einsatz. An Renault und Audi entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 30.000 Euro beziffert

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell