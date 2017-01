POL-MA: Heidelberg: Scheibe an Mitsubishi eingeschlagen - Geldbörse geklaut

Heidelberg (ots) - Am Dienstagnachmittag schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Scheibe eines im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt abgestellten Mitsubishi Space ein und entwendeten eine Geldbörse sowie eine Scheckkartentasche. Geparkt war das Auto im Bereich der Schwetzinger Terrasse in der Zeit zwischen 14.50 und 15.10 Uhr; die Gesamtschadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell