POL-MA: Reilingen/BAB 6: Beim Fahrstreifenwechsel hats gekracht

Reilingen/BAB 6 (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und beträchtlichem Sachschaden ereignete sich am Dienstagabend auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim. Eine 38-jährige Frau fuhr kurz nach 19 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Mannheim. Kurz nach dem Dreieck Hockenheim wechselte sie zum Überholen kurz vor einem 37-jährigen Skoda-Fahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Toyota auf und schob diesen noch rund 200 Meter weiter, bevor beide auf der linken Fahrspur zum Stehen kamen. Durch den Aufprall hatte sich das unter dem Toyota angebrachte Ersatzrad gelöst und war ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen liegen geblieben. Der nachfolgende Audi eines 30-Jährigen wurde beim Überfahren des Rades beschädigt. Die beiden Fahrer des Skoda und die Toyota-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten blieben der mittlere und linke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Ab ca. 23 Uhr waren alle Sperrungen wieder aufgehoben. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

