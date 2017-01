POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall mit Krankenwagen

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Stadtteil Neuenheim wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein 44-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Audi auf der Straße "Im Neuenheimer Feld" in Richtung Berliner Straße unterwegs. In Höhe der Kopfklinik fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen Krankentransportwagen auf, der an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Der 26-jährige Fahrer des Krankenwagens und sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell