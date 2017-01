POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Fahrräder entwendet - Zeugen gesucht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Insgesamt vier Fahrräder entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Schuppen bzw. einer Garage. In der Straße Am Riedberg wurde die Seitentür einer Garage gewaltsam aufgedrückt und daraus zwei Moutainbikes gestohlen. Zwei weitere Fahrräder wurden unweit davon in der Haydnstraße aus einem Schuppen entwendet. Hier wurden an der Tür die Scharniere weggeschraubt um ins Innere zu gelangen. Hier erbeuteten die Täter ein Mountainbike sowie ein Rennrad. Der Besitzer hörte zwischen 3 und 4 Uhr Geräusche, konnte diese zunächst jedoch nicht einordnen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich weit über 1.000 Euro, der angerichtete Sachschaden schlägt mit weiteren Tausend Euro zu Buche. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

