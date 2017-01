POL-MA: Mannheim-Schönau: 9.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Mannheim-Schönau (ots) - Am Dienstagmorgen um 11:50 Uhr ereignete sich ein "Rechts vor Links" Unfall an der Kreuzung Haderslebener Straße / Hohensalzaer Straße. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca 9.000 Euro. Die Fahrerin eines Fiats hatte dem Fahrer eines Hondas die Vorfahrt nicht eingeräumt.

