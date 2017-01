POL-MA: Mannheim-Schönau: Wohnungseinbruch auf der Schönau - Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) - Am Dienstag zwischen 8:00 Uhr und 17 Uhr wurde in eine Wohnung in der Bruno-Rüffer-Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hat sich vermutlich durch das Treppenhaus Zutritt zum Wohnhaus verschafft und die Wohnungstür eingetreten. Die Wohnung wurde nicht durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch ungeklärt, da der Bewohner noch nicht erreicht werden konnte. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen, die weiteren Ermittlungen führt die EG Eigentum. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell