POL-MA: Heidelberg: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Montag zwischen 17:45 Uhr und 19:20 Uhr wurde von einem unbekannten Täter die Seitenscheibe eines Autos, der in der Poststraße parkte, eingeschlagen. Aus dem PKW wurde die Handtasche gestohlen, in der sich neben einem IPod noch weitere persönliche Gegenstände befunden haben. Die Handtasche wurde später ohne den IPod in einem Mülleimer zwischen dem Park "Schwanenteich" und der Kurfürsten-Anlage gefunden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell