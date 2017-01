POL-MA: Mannheim: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwochvormittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rollbühlstraße Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Der Unbekannte klingelte gegen 10 Uhr bei einer 87-jährigen Anwohnerin und gab vor, das Wasser in der Küche überprüfen zu müssen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendet ein unbekannter Komplize das Geld aus einem Wohnzimmerschrank, während der falsche "Wasserwerker" die Seniorin in der Küche ablenkte. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst nachmittags, lange nachdem der falsche Wasserwerker die Wohnung verlassen hatte.

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt, dunkle kurze nach Hinten gekämmte Haare, normale Statur, bürgerlich gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 in Verbindung zu setzen.

