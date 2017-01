POL-MA: Mannheim-Schönau: Gas mit Bremse verwechselt und Unfall gebaut

Mannheim-Schönau (ots) - Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Stadtteil Schönau. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin verwechselte beim Einfahren in eine Parklücke auf dem Parkplatz des Marktes in der Lilienthalstraße das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte ihr Auto stark. Sie schoß über die Steineinfassung und krachte gegen den gegenüber geparkten BMW. Dieser wurde hierdurch nach hinten geschoben und stieß mit zwei 27 und 56 Jahre alten Frauen zusammen, die gerade den Kofferraum beluden. Die 56-Jährige stürzte zu Boden, die 27-jährige Frau geriet unter das Auto. Mithilfe eines herbeigeeilten Helfers konnte das Auto wieder nach vorne geschoben werden und die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Beide Frauen erlitten dabei Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell