POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tatverdächtige nach versuchtem Enkeltrick vorläufig festgenommen

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am 20.01.2017 gegen 10 Uhr erhielt eine 83-Jährige in der Hebelstraße einen Anruf von einer Person, welche sich als ihre Enkelin ausgab. Diese behauptete, dringend 30.000 Euro für eine Immobilie zu benötigen. Die aufmerksame Angerufene wurde hellhörig und verständigte nach dem ersten Anruf die Polizei. Als sich die Anruferin wenige Stunden später erneut meldete und das geforderte Geld vor Ort abholen wollte, wurde sie schon von Polizeibeamten erwartet und vorläufig festgenommen. Die 20-Jährige musste die Beamten zur Überprüfung ihrer Personalien, einer Vernehmung und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache begleiten. Ob sie noch für andere, gleichgelagerte, Fälle als Täterin in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

