POL-MA: Heidelberg: Opel Meriva beschädigt - Verursacher entfernt sich - Ermittlungen dauern an

Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag gegen 11 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein noch unbekannter Autofahrer die Friedrich-Ebert-Straße entlang fuhr und einen abgestellten dunkelblauen Opel Mervia beschädigt hatte. Obwohl an diesem Auto Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt; als unfallverursachendes Fahrzeug müsste ein dunkelblauer Opel Corsa in Frage kommen. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell