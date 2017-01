POL-MA: Walldorf: 9.000 Euro Schaden nach Unfall auf der B 291

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Rechtsabbiegen von der B 291 auf die A 5 musste ein aus Weinheim stammender Autofahrer am Montagabend gegen 19 Uhr verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende Mercedes-Fahrer zu spät bemerkt hatte und aufgefahren war. An beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden, den die Polizei auf 9.000 Euro beziffert. Nicht mehr fahrbereit war der Mercedes; ein Abschleppdienst transportierte den Wagen ab.

