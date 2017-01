POL-MA: Malsch: Wildunfall auf der L 546

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei seiner Fahrt auf der L 546 von Rot kommend in Richtung Malsch querte am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Skoda eines aus Malsch stammenden Mannes erfasst. Das Tier schleuderte über die Fahrbahn und krachte gegen einen entgegenkommenden BMW, so dass an beiden Autos Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Das getötete Tier entfernten Bedienstete der Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell