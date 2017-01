POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Scheibe eines VW Golf eingeschlagen - Wer hat etwas gesehen?

Heidelberg (ots) - Indem er die Scheibe der Beifahrertür einschlug, gelangte ein bislang unbekannter Täter am Montagabend, zwischen 17:50 Uhr und 21:45 Uhr in einen VW Golf, der in der Bienenstraße geparkt war. Der Unbekannte durchwühlte im Fahrzeug sämtliche Unterlagen, entwendete jedoch nichts. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter bei der Tatausführung gestört wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell