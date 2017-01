POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Drei weitere BMWs aufgebrochen; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Ortsteil Rot zwei weitere BMWs aufgebrochen und aus ihnen Multifunktionslenkräder entwendet. Beide Fahrzeuge waren im Caranachring und in der Hauptstraße geparkt.

Ein dritter BMW, der in der Spitzwegstraße abgestellt war, wurde zwar aufgebrochen, aber es wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört.

In derselben Nacht waren bereits zwei BMWs in der Holbeinstraße und in der Hauptstraße aufgebrochen und aus ihnen die Navigationsgeräte und die Multifunktionslenkräder entwendet worden.

Der Gesamtschaden dieser Serie mit insgesamt fünf aufgebrochenen Fahrzeugen dürfte sich auf rund 30.000.- Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten St. Leon-Rot, Tel.: 06227/88160-0 oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

