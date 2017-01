POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagvormittag, 9.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Espenstraße einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell