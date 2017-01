POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Trickdiebstahl in Antiquariat - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Opfer eines Trickdiebstahls, wurde am Samstagmittag eine 39-jährige Verkäuferin in einem Antiquariat in der Hauptstraße. Gegen 15:15 Uhr betrat ein Paar zusammen mit mindestens vier Kindern das Geschäft. Nach einer kurzen Beratung des Mannes, interessierte sich dessen Begleitung für ein Buch und entschloss sich schließlich dazu, dieses zu kaufen. An der Kasse bezahlte sie mit einem 100 Euro Geldschein. Nachdem sie das Rückgeld erhielt, bat sie die Verkäuferin, einen weiteren Geldschein zu wechseln und verließ anschließend mit dem unbekannten Mann und den Kindern das Geschäft. Kurze Zeit darauf bemerkte die Geschädigte, dass Bargeld in Höhe von fünfzig Euro fehlte und verständigte die Polizei.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Die Frau hatte ein rundliches Gesicht, ist ca. 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie sprach englisch, hatte blondierte Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug eine weiße Daunenjacke.

Der Mann ist ebenfalls ca. 50 Jahre alt und sprach englisch. Er ist ca. 175 cm groß, hatte braune kurze Haare, trug keine Brille und hatte keinen Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Kurzmantel.

Unter den Kindern waren ein ca. 6-7 Jahre altes Mädchen, ein Junge im Alter von ca. 11-12 Jahren sowie mindestens zwei ältere Jungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

