POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Brand

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 50.000,-Euro entstand.

Anwohner verständigten gegen 18.10 Uhr die Polizei, da aus einem Fenster einer Dachwohnung starker Rauch kam. Bis zum Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr hatten die Anwohner bereits das Haus verlassen. Personen wurden nicht verletzt. Die Wehrleute aus Sandhausen und Nußloch löschten die Flammen, bevor sich diese weiter ausbreiten konnten. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich in der Dachwohnung keine Personen.

Die Brandursache ist noch unbekannte. Die Ermittlungen des Polizeipostens Sandhausen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell