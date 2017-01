POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei BMW aufgebrochen und Navi und Lenkrad entwendet - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen in der Holbeinstraße und einen in der Hauptstraße geparkten BMW aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden das Funktionslenkrad, sowie das fest eingebaute Navigationssystem fachgerecht ausgebaut. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca 12.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

