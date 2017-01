POL-MA: Heidelberg: Wer hat Verkehrsunfall beobachtet ? Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots) - Die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14.40 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Zähringer-/Endemannstraße ereignet hat, beschuldigen sich gegenseitig der Verursachung. An der Kollision waren ein 51-jähriger BMW-Fahrer wie auch ein 55-jähriger Opel Astra-Fahrer beteiligt; die Schäden an den Autos beziffert die Polizei auf über 5.000 Euro. Ob die Missachtung der Vorfahrtsregel oder gar überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommt, bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Polizei. Verkehrsteilnehmer, die ggfs. auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell