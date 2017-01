POL-MA: Eberbach: Einbruch in der "Neckarhälde" - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang nicht ermittelte Täter drangen über die aufgebrochene Terrassentüre in ein Anwesen in der Straße "Neckarhälde" in der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr ein. Im Innern des Hauses wurden sämtliche Zimmer und auch Behältnisse nach Brauchbarem durchsucht. Was im Einzelnen gestohlen wurde und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell