POL-MA: Heidelberg: Crash in der Bergheimer Straße Renault kontra Bus

Heidelberg (ots) - Nicht mehr fahrbereit war der Renault eines aus Bamberg stammenden Mannes nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Bergheimer-/Kirchstraße. Beim Abbiegen übersah er den im Schienenbereich befindlichen Bus, stieß mit diesem zusammen und zog sich dabei selbst leichte Verletzungen zu. Sein Renault Clio war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Seine Verletzungen wurden an der Unfallstelle erstversorgt. Die Sachschadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell