POL-MA: Mannheim: Tatort: Parkhaus SAP-Arena Scheiben an abgestellten Autos eingeschlagen - diverse Utensilien geklaut - bislang drei Fälle bekannt

Mannheim (ots) - Während des Eishockeyspiels in der SAP-Arena am Sonntag schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Scheiben von drei im angrenzenden Parkhaus geparkten Fahrzeugen ein. Aus den Innenräumen wurden zum einen aus den Handschuhfächern diverse Schlüssel, zum anderen abgelegte (Damen)-Taschen mit persönlichen Ausweispapieren und EC-Karten gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist exakt noch nicht bezifferbar, dürfte sich allerdings auf einige tausend Euro belaufen. Geparkt waren Seat, BMW sowie VW am Sonntag zwischen 15 und 19.15 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, mitzuteilen. Ebenso werden weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell