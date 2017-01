POL-MA: Heddesheim: Garage massiv beschädigt - Wer hat Vorfall beobachtet ?

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer beschädigte auf derzeit nicht geklärte Art und Weise das Garagentor eines Anwesens in der Lessingstraße. Das Tor wurde so stark beschädigt, dass sich dieses nun nicht mehr öffnen lässt. Nach ersten Angaben schlägt der Schaden mit mehreren tausend Euro zu Buche. Als Beschädigungszeitraum kommt Sonntag, 10.20 bis 19 Uhr in Betracht. Anwohner, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

