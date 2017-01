POL-MA: Wiesenbach: Skoda Fabia beschädigt - Verursacher entfernt sich

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen in der Dürerstraße abgestellten Skoda Fabia beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 18 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen in Höhe des Anwesens Nr. 14 und hat nun einen Schaden von rund 2.000 Euro zu regeln. Hinweise zum Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell