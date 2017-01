POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aus drei Autos Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter aus drei Autos Gegenstände.

In der Augustastraße war ein mobiles Navigationsgerät das Ziel eines Diebes. Dieser schlug zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag 2 Uhr eine Scheibe ein, um an das Gerät zu gelangen.

Ebenfalls auf ein portables Navigationsgerät hatte es ein Dieb abgesehen, der in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr in der Wiesenstraße einen Opel gewaltsam öffnete.

In der Zeit zwischen Samstag, 16.45 Uhr und Sonntag, 14.20 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Mühlenstraße aus einem VW-Transporter eine Tasche, in der sich neben einer alten Regenjacke unter anderem auch eine Sonnenbrille, eine Flasche Scheibenreiniger und ein Klappspaten befanden.

An den Autos entstand Sachschaden im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Ob es sich bei den Unbekannten um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

