POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schnelle Entwarnung nach Brandalarm in Stiftungsheim - Sicherungen durchgeschmort - keine Verletzten

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Schnell Entwarnung konnte die Freiwillige Feuerwehr Lobbach nach einem Brandalarm in der Manfred-Sauer-Stiftung in der Stra0e Neurott am Sonntag gegen 12 Uhr geben. Durchgeschmorte Sicherungen in einem Sicherungskasten hatten den Alarm ausgelöst. Zwei Bewohner im wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr, die mit 40 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, lüftete das Gebäude mit einem Ventilator und verständigte eine Elektrofirma, die sich um die Sicherung des Kastens kümmerte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell