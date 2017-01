POL-MA: Walldorf/Wiesloch/Rauenberg/Walldorf/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbrüche

Walldorf/Wiesloch/Rauenberg/Walldorf/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 20. Januar bis Samstagabend, 21. Januar in mindestens fünf Wohnungen in Walldorf, Wiesloch, Rauenberg, Walldorf und St. Leon Rot ein. Die Einbrecher hebelten jeweils ein Fenster oder die Terrassentür auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten darin Schränke und Schubladen und erbeuteten dabei Bargeld, Schmuck, Uhren und einen Laptop-Computer. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Inwieweit ein Zusammenhang der Einbrüche besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell