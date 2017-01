POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Brand eines Kleidungsstücks - Zeugen gesucht

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) - Ein brennendes Bekleidungsstück löste am Sonntagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz im Stadtteil Emmertsgrund aus. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Emmertsgrundpassage wurde kurz vor Mitternacht durch einen Anwohner das Feuer bemerkt. Dieser versuchte es zunächst selbst zu löschen, verständigte dann jedoch die Feuerwehr. Die noch qualmenden Überreste des Kleidungsstückes wurden durch die Feuerwehr vorsorglich ins Freie gebracht. Inwiefern es von einem Unbekannten in Brand gesetzt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers HD-Süd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

