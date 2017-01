POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Umkleidekabine - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in Räumlichkeiten im Sepp-Herberger-Stadion ein. Ein Zeuge verständigte gegen 7.30 Uhr die Polizei, da in der Umkleidekabine eines Weinheimer Sportvereins mehrere Personen randalieren würden. Beim Eintreffen konnten die Polizeibeamten vom verschlossenen Haupteingang des Stadions aus vier Personen wahrnehmen, die sich vor dem Raum aufhielten. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet wurden, zogen sich in die Räumlichkeiten zurück und schalteten Beleuchtung sowie Musik ab. Als die Beamten sich der Örtlichkeit näherten, flüchteten die Unbekannten und ließen dabei eine dunkle Tasche auf dem Sportplatz zurück. An dem Kabinengebäude war eine Scheibe eingeschlagen und im Inneren wurden leere Chipstüten und Plastikflaschen aufgefunden. Offenbar waren die Unbekannten in den Raum eingedrungen, um eine Party zu feiern.

Die zurückgelassene Tasche konnte sichergestellt werden. Ob es sich bei dieser und deren Inhalt um Diebesgut handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Gegen die Unbekannten wird wegen Hausfriedensbruchs und des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

