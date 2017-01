POL-MA: Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person nach Wohnhausbrand

Schönbrunn (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es kurz vor 15.00 Uhr in Schönbrunn zum Brand eines eineinhalbstöckigen Wohnhauses. Das Fachwerkhaus brannte bis auf die Mauern völlig aus. Der allein wohnende Wohnungsinhaber wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönbrunn und Eberbach waren mit insgesamt 46 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell