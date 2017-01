POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 17-jähriger Fahranfänger überschlägt sich

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Fahranfänger mit dem Toyota seines Vaters von einer Feier nach Hause. An der Kreuzung "Zu den Schrebergärten / Nusslocher Straße" kam es dann aus bislang unbekannten Gründen zu einem Unfall. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Neben dem Fahrer befanden sich vier weitere Personen in dem Fahrzeug, diese kamen glimpflich und mit dem Schrecken davon. Lediglich der Fahrer wurde leicht an der Hand verletzt. Am überschlagenen Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Den Fahrer, dessen Prüfbescheinigung zum "begleiteten Fahren ab 17 Jahre" beschlagnahmt wurde, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Eine erste Überprüfung ergab, dass keine der eingetragenen Begleitpersonen bei der Fahrt dabei war, darüber hinaus war der Unvernünftige mit etwa 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren und eine Überprüfung seiner Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell